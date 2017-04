Dall’Inghilterra: il Derby continua sul mercato. Milan e Inter su Brahimi

Il pareggio di sabato ha lasciato l’amaro in bocca all’Inter, che si è fatta raggiungere dal Milan in 14 minuti nonostante il doppio vantaggio grazie alle reti di Candreva e Icardi. E ora il Derby della Madonnina potrebbe continuare anche al di fuori dei campi da calcio. Secondo quanto riportato dal Sun infatti, nerazzurri e rossoneri starebbero monitorando con grande interesse Yacine Brahimi, centrocampista classe ’90 del Porto. Le due compagini milanesi non sarebbero comunque le sole sulle tracce del talento dei lusitani, tanto che i colleghi inglesi suggeriscono che l’Arsenal, in cerca di un sostituto di Sanchez, sarebbe in procinto di avanzare una prima offerta. Il giocatore ha una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.