Dall’Inghilterra: il Milan apre alla cessione di Niang. West Ham in pole position

Clamorosa indiscrezione di mercato in arrivo dai colleghi del London Evening Standard: il Milan sarebbe disposto a lasciar partire Niang durante la finestra di mercato in corso. Secondo i colleghi inglesi, Montella avrebbe perso definitivamente la pazienza nei confronti del giovane attaccante, tanto da permettergli di accasarsi altrove nell’immediato. Il West Ham sembrerebbe essere in pole position vista la situazione critica che sta attraversando con Payet (sempre più prossimo all’addio) e con Calleri (dato anch’egli in uscita). I rossoneri potrebbero optare anche per il prestito con diritto od obbligo di riscatto fissato a 15 milioni, per rendere definitiva la cessione solo a partire da giugno. A Casa Milan è tempo di trasloco per qualcuno…