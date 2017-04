Dall’Inghilterra: Inter, Milan e Juve sfidano le big d’Europa per Tielemans. Il Monaco prova lo sprint

Con 18 reti e 12 assist in 45 presenze, il diciannovenne Youri Tielemans si sta affermando come uno dei migliori talenti della sua generazione, con molti top club europei che starebbero già seguendo il suo sviluppo. Inter, Milan e Juventus sembrerebbero essere molto interessate al giocatore ma ora le cose, con l’interesse di nuove potenze calcistiche, potrebbero complicarsi. Infatti, secondo i colleghi del Daily Express, il centrocampista belga sarebbe ora seguito anche da Manchester United, Chelsea, PSG e Monaco, con la compagine del principato che sembrerebbe aver un vantaggio sulle altre pretendenti. Con un valore di mercato pari a 20 milioni, i tre club italiani dovranno darsi da fare per ingaggiare il talento classe 1997, recuperando il terreno perso dal Monaco e guardandosi le spalle dagli altri top club europei.