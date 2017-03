Dall’Inghilterra: Klopp apre le porte alla partenza di Sturridge e il nome del Milan torna d’attualità

“Non ho idea di cosa accadrà in estate. Dobbiamo riportare Daniel (Sturridge) alla forma migliore per concludere al meglio la stagione. Poi prenderemo le nostre decisioni e parleremo riguardo cosa potrà accadere alla fine della stagione. Diversi fattori potranno influenzare le decisioni e parleremo di ciò a tempo debito”. Questo il riassunto di quanto detto dal tecnico del Liverpool Jurgen Klopp circa la possibile partenza di Sturridge in estate, parole che sanno di addio per il giocatore inglese. Il manager teutonico sembra disposto a lasciar partire il proprio attaccante a fine stagione, dati i diversi infortuni avuti nel corso di questo anno e la difficoltà mostrata nell’inserirsi nei nuovi schemi portati da Klopp in quel di Liverpool. In Inghilterra torna dunque d’attualità l’idea Milan come futura meta per Sturridge, con l’inglese che però potrebbe non essere l’unico destinato a salutare i Reds. Moreno, Lucas Leiva e Emre Can sono infatti altri tre giocatori che secondo il “Sun” potrebbero lasciare Anfield in estate.