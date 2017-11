Dall’Inghilterra: Robinho al Milan? Merito di Ibra

In una lunga intervista rilasciata al “Daily Mail”, l’ex attaccante del Milan Robinho ha voluto spendere parole di elogio nei confronti di Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra in maglia rossonera, svelando anche un curioso retroscena riguardante il suo arrivo in Italia: “Zlatan [Ibrahimovic] mi diceva sempre che era stato lui a persuadere la dirigenza del Milan ad acquistarmi. ‘Sei qui grazie a me’ mi diceva sempre. è arrogante sì, ma lo è nella maniera giusta. Crede molto nel suo talento e ciò lo rende molto sicuro di sé. Per me ha tutto ciò che un attaccante dovrebbe avere: è uno showman ma soprattutto un vincente”. La stella brasiliana ha poi voluto raccontare un episodio successo in allenamento che vide coinvolti Ibra e Gattuso: “Un giorno Zlatan in allenamento decise di sfidare Gennaro in un combattimento di Ju-jitsu. A un certo punto abbiamo quindi visto questo omone feroce provare a fare arti marziali contro Zlatan, il quale è cintura nera. Chi vinse? Ovviamente Zlatan. Zlatan vince sempre!”.