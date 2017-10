Dall’Inghilterra: l’Arsenal spaventa il Milan. Pronta offerta per Andre Silva se la Champions…

Incassato l’amaro 3-2 nel derby, quarta sconfitta in otto partite, il Milan non può più sbagliare. Perdere il treno Champions League per i rossoneri vorrebbe dire fallimento su tutta la linea, con la dirigenza che si troverebbe poi costretta a ridimensionare la rosa per rientrare dei costi accumulati nell’ultima faraonica sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dal “Sun”, pronto ad approfittare di una debacle da parte del Milan sarebbe l’Arsenal di Wenger, club che da qualche tempo avrebbe messo gli occhi sul giovane attaccante rossonero Andre Silva. Il portoghese piace molto al manager dei Gunners, che vede in lui il perfetto sostituto di Alexis Sanchez, ma in casa rossonera il portoghese è considerato il prospetto intorno al quale ripartire per costruire un grande futuro. La mancata qualificazione alla Champions da parte dei meneghini potrebbe però cambiare completamente le carte in tavola, costringendo i rossoneri almeno ad ascoltare l’offerta proveniente da Londra per capire se sia possibile fare cassa con una cessione di Andre Silva, cessione che il Milan vorrebbe evitare a tutti i costi dopo aver investito circa 40 milioni su questo giocatore soli pochi mesi fa ma che potrebbe diventare necessaria in caso di stagione fallimentare. L’Arsenal aspetta fiducioso.