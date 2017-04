Dall’Inghilterra: Milan, attento! Anche l’Inter vuole Benzema

Inter e Milan, un derby è appena finito ma uno nuovo potrebbe appena iniziare. Infatti, secondo i colleghi inglesi del The Sun, le due compagini milanesi avrebbero come comune obiettivo di mercato Karim Benzema, attaccante francese militante nel Real Madrid. Le due società meneghine dovranno però vedersela con l’Arsenal per accaparrarsi il giocatore, con i Gunners che avrebbero già offerto 40 milioni per il fuoriclasse dei Blancos. Con i recenti passaggi di proprietà, Inter e Milan dispongono ora di nuovi fondi di mercato e, data la loro rinnovata potenza economica, potrebbero dare il via ad una vera e propria battaglia a tre per Benzema.