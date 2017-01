Dall’Inghilterra: Milan, Donnarumma è il dopo De Gea per il Man. United

Se il Real Madrid deciderà di pagare la clausola rescissoria di circa 50 milioni per ingaggiare De Gea dal Manchester United, i Red Devils punterebbero Gianluigi Donnarumma. Il portierone del Milan è un obiettivo di diversi top club europei e la situazione di stallo per il rinnovo contrattuale accresce ulteriormente i rumor intorno al suo futuro. A giugno, in caso di necessità, Mourinho proverà il colpaccio. Lo riporta Metro.