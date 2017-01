Dall’Inghilterra: Milan e Juve, attenzione al Liverpool. Klopp è sulle tracce di Dahoud

Concorrenza in vista per Milan e Juventus nella corsa a Mahmoud Dahoud. Secondo i colleghi del Liverpool Echo, il giovane talento siriano classe ’96 del Borussia Mönchengladbach sarebbe finito nel mirino dei Reds di Jurgen Klopp, che vorrebbe portarlo a Liverpool a partire dalla prossima stagione. I due club italiani sarebbero alla finestra per monitorare gli sviluppi della questione, consci che il ragazzo ha diverse pretendenti al suo seguito, ma fiduciosi che l’operazione possa vederli protagonisti.