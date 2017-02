Lucas Perez è il nuovo nome per l’attacco del Milan. Secondo i colleghi del Daily Mirror infatti i rossoneri vorrebbero ingaggiare l’attaccante dell’Arsenal, arrivato a Londra solo l’estate scorsa. Lo spagnolo non avrebbe onorato le aspettative che il club ha riposto in lui a inizio anno, motivo per il quale una sua partenza estiva potrebbe essere una soluzione valida.