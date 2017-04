Dall’Inghilterra: Milan, ‘fuori’ De Sciglio ‘dentro’ Blind

Mattia De Sciglio potrebbe lasciare il Milan nella prossima sessione di mercato. L’interesse della Juventus rimane forte e il futuro del terzino italiano è ancora tutto da scrivere. Secondo i colleghi del The Sun però i rossoneri, in caso di una sua effettiva partenza, sarebbero pronti a puntare su Daley Blind, calciatore del Manchester United ritenuto dal club di via Aldo Rossi un valido erede dell’attuale numero due del Milan.