Dall’Inghilterra: Milan, il Fenerbahce non molla Sosa

Nonostante il rifiuto di trasferirsi al Fenerbahce, i gialloneri non starebbero mollando la presa su Josè Sosa. Il Principito, arrivato al Milan l’estate scorsa dal Besiktas, ha declinato nei giorni passati l’offerta della polisportiva turca, preferendo eventualmente un trasferimento in Cina. Secondo i colleghi di Italianfootballdaily.com, la società di Istanbul non parrebbe intenzionata a rinunciare al centrocampista, per il quale mette sul piatto 6 milioni di euro netti a stagione. Da Montella e Galliani, comunque, è arrivato un inequivocabile ‘no’ alla trattativa già nei giorni passati.