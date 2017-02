Dall’Inghilterra: Milan, il Siviglia ti sfida per Lucas Perez

Concorrenza in vista per il Milan. Il club di via Aldo Rossi, interessato a Lucas Perez, potrebbe vedersela con il Siviglia di Sampaoli. Secondo i colleghi del Sun infatti il club andaluso sarebbe pronto ad entrare in competizione con i rossoneri per ingaggiare l’attaccante dell’Arsenal, nella speranza di convincerlo a tornare nella Liga. Lo spagnolo classe ’88 è arrivato a Londra l’estate scorsa per 20 milioni di euro dal Deportivo La Coruña.