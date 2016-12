Dall’Inghilterra: Milan, il West Ham non molla Bacca. Bilic: “Potremmo riprovarci? Forse…”

Secondo il “Mirror” il West Ham non avrebbe alcuna intenzione di mollare il colpo per arrivare a Bacca già a gennaio. Interpellato sull’argomento, il manager degli Hammers Bilic ha spiegato come il colombiano sia stato cercato con insistenza la scorsa estate ma che per vari motivi alla fine le due società non sono riuscite a trovare un accordo. Il tecnico del West Ham non esclude però un possibile ritorno di fiamma nella prossima sessione di calciomercato. Bacca è considerato ancora l’uomo giusto per risollevare un attacco ritenuto troppo sterile e la partenza di Zaza sponda Valencia potrebbe liberare presto una casella in attacco. Bilic si è detto però anche preoccupato del fatto che Bacca stia attualmente giocando poco nel Milan poiché in Premier servono giocatori già pronti fisicamente. Il West Ham dovrà vedersela anche con il Siviglia di Sampaoli, sempre che il Milan decida veramente di privarsi di Bacca già in inverno per puntare tutto su Lapadula.