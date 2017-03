Dall’Inghilterra: Milan, il West Ham punta Deulofeu

Tutti vogliono Deulofeu. La cura Milan sta portando i suoi effetti. L’ala ha ritrovato minuti e qualità all’interno di un sistema di gioco che ha saputo valorizzarlo come quello di Vincenzo Montella e ora molti si sono accorti di lui. Dal Barcellona, che ha il diritto di riacquistarlo a fine stagione per la ‘modica’ cifra di circa 12 milioni di euro, all’Everton squadra dalla quale è giunto in prestito ai rossoneri e nella quale ha trovato molto poco spazio sino a gennaio. Fino ad arrivare al West Ham. Secondo quanto riportato dai colleghi del Daily Star, Slaven Bilic sarebbe un grande estimatore dell’attaccante spagnolo e a giugno potrebbe inserirsi nella corsa allo spagnolo andando ad insidiare il Milan e i Blaugrana. Deulofeu è a San Siro in prestito secco, ma i dirigenti del club di via Aldo Rossi starebbero già lavorando per poterlo confermare e allontanare gli spettri europei. E lui ha più volte ribadito che a Milano ci sta bene…