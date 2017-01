Dall’Inghilterra: Milan, l’Ajax ha contattato l’Everton per Deulofeu

Gerard Deulofeu è il nome caldo degli ultimi giorni. Il Milan, interessato da tempo, ha ammesso di volerlo ma di poterlo prendere solamente in prestito con l’opzione del riscatto non obbligatorio. L’Everton dal canto suo è disposto a lasciarlo partire subito ma a titolo definitivo o con una finestra alla fine di un prestito che completi l’operazione in modo permanente al 100% (obbligo di riscatto, appunto). La situazione parrebbe dunque essere in stallo e ciò potrebbe non beneficiare al club di Aldo Rossi. I colleghi del Mirror sostengono che l’Ajax vorrebbe approfittarne e sarebbe già in trattativa con i Toffees per completare il trasferimento dello spagnolo entro la fine di gennaio. Il club olandese si sarebbe dichiarato disponibile per l’acquisizione a titolo definitivo del suo cartellino. Guai in vista per i rossoneri…