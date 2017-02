Dall’Inghilterra: Milan, per l’estate assalto a Sanchez e Aguero

La conferma del closing dei cinesi per l’acquisto del Milan sta donando linfa vitale ai rossoneri, sempre più accostati ai grandi nomi del calcio internazionale, segno che la nuova gestione starebbe per fare sul serio e scatenare una potenza di fuoco economica estiva per grandi colpi di mercato. In tale direzione filtrano notizie clamorose dall’Inghilterra, tramite i colleghi del Guardian, i quali sostengono che la nuova proprietà del club di via Aldo Rossi sarebbe pronta a sferrare l’assalto a due top player mondiali quali Alexis Sanchez e Sergio Aguero. I due attaccanti di Premier League sarebbero gli obiettivi primari della dirigenza del Diavolo che, però, starebbe monitorando con attenzione anche la situazione Morata al Real Madrid. I cinesi sono pronti a calare il tris?