Dall’Inghilterra: Milan, per l’estate si pensa a Moussa Sissoko

Il Milan starebbe già pensando al mercato di giugno, valutando alcuni profili sui quali investire per migliorare la rosa a disposizione di Vincenzo Montella. L’ultimo nome accostato ai rossoneri è quello di Moussa Sissoko. Secondo i colleghi del Sun, il club di via Aldo Rossi potrebbe sferrare un’offensiva estiva per portare a Milano il centrocampista del Tottenham, giunto a Londra l’estate scorsa dal Newcastle, che non starebbe soddisfacendo le aspettative di inizio stagione. Il calciatore francese classe ’89 è stato pagato oltre 30 milioni di euro e il prezzo del cartellino potrebbe subire un abbassamento importante in vista di un’eventuale cessione.