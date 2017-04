Dall’Inghilterra: Niang ha deciso. Niente Milan, il giocatore francese vuole rimanere al Watford

Attualmente in prestito con diritto di riscatto dal Milan, Mbaye Niang parrebbe essere felice in Inghilterra e desidererebbe giocare per la squadra di Mazzarri anche durante la prossima stagione. Infatti, secondo i colleghi del The Watford Observer, l’attaccante francese non vorrebbe tornare in Italia e sembrerebbe deciso a continuare la sua carriera con la società inglese. Con 2 gol in 8 presenze, il talento classe 1994 sta iniziando a trovare continuità sul campo e, qualora il suo rendimento dovesse continuare a migliorare, il Watford potrebbe seriamente pensare di versare i 15 milioni necessari per il suo riscatto.