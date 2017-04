Dall’Inghilterra: non solo Milan, anche il Tottenham vuole Kolasinac…

Come riportato dal “Daily Star, il Milan dovrà vedersela con club d’oltremanica se vorrà assicurarsi Kolasinac, terzino che a giugno andrà in scadenza con lo Schalke 04. Il Tottenham di Mauricio Pochettino sarebbe infatti disposto a offrire al bosniaco un contratto da 5,5 milioni di euro per portarlo in Premier League. In Inghilterra anche Arsenal, Manchester City e Chelsea sono stati accostati al giocatore mentre sembra ormai tramontata la pista Juve.