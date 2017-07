Dall’Inghilterra: Under 21 più cari, Donnarumma solo ottavo. Davanti…

Il documento si apre con le parole di Esteve Calzada, ex capo dell’ufficio marketing del Barcellona, nonché CEO di Prime Time Sport, la rivista che ha creato una speciale classifica sui 20 miglior Under 21 del pianeta. “Mentre scrivo”- dice Calzada- “stiamo per entrale nell’era dei trasferimenti da 100 milioni” e conclude poi, congratulandosi con il vincitore della classifica, che -un po’ a sorpresa non è Mbappè- il talento del Monaco si piazza sul secondo gradino del podio. I criteri utilizzati sono le presenze, i gol realizzati, i cartellini ricevuti e le qualità tecniche. All’ultimo posto, si posiziona un obiettivo del Milan, Renato Sanches che – secondo i parametri di Prime Time Sport- ha un valore di 22.8 milioni. Unico italiano? Neanche a dirlo: Gianluigi Donnarumma che però si posiziona “solo” ottavo, con una valutazione di 40,5 milioni. Oltre a lui, ci sono altri due giocatori che militano nel nostro campionato, ossia: Kessiè e Schick, rispettivamente dodicesimo e sedicesimo. Nella classifica anche l’ex Juve Coman, posizionatosi decimo.

Ecco la classifica completa:

20) Renato Sanches – 22,8 milioni

19) Davinson Sanchez – 22,8 milioni

18) Andreas Christensen – 23,2 milioni

17) Kasper Dolberg – 23,7 milioni

16) Patrick Schick – 24,1 milioni

15) Youri Tielemans – 25 milioni

14) Lucas Hernandez – 25,3 milioni

13) Theo Hernandez – 25,4 milioni

12) Franck Kessiè – 25,5 milioni

11) Julian Brandt – 26,7 milioni

10) Kingsley Coman – 35 milioni

9) Timo Werner – 35,6 milioni

8) Gianluigi Donnarumma – 40,5 milioni

7) Marcus Rashford – 40,6 milioni

6) Gabriel Jesus – 42,6 milioni

5) Marco Asensio – 42,7 milioni

4) Leroy Sanè – 51,1 milioni

3) Ousmane Dembelè – 60,9 milioni

2) Kylian Mbappè – 61,7 milioni

1) Dele Alli – 82.6 milioni