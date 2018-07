Dall’Inghilterra, Wilshere non chiude a Milan e Juve: “Sono disposto ad andare all’estero…”

I giorni da Gunner per Jack Wilshere sono terminati. Dopo 17 anni trascorsi a indossare la maglia dell’Arsenal, il contratto del centrocampista inglese con il club londinese è scaduto ieri, con Wilshere chiamato a grandi riflessioni sul proprio futuro. Oltre all’interessamento di diversi club di Premier League come Everton, Newcastle e Wolverhampton, anche squadre italiane sono state accostate all’ex Bournemouth. Milan e Juventus i club interessati, con Wilshere che, intervistato da “Sky Sports News Uk”, non ha chiuso alla possibilità di un suo trasferimento in un nuovo campionato: “Sono disposto a giocare all’estero [fuori dall’Inghilterra] se dovesse presentarsi una giusta opportunità. Mi sto guardando intorno e tenendo allenato. Se dovesse arrivare una proposta interessante sono pronto a partire”. In Turchia si è parlato anche di un possibile imminente accordo con il Fenerbahce.