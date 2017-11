Dall’Ucraina: Milan, il rinforzo per gennaio di chiama Vida

Domagoj Vida può essere il primo rinforzo di gennaio in casa Milan. Secondo quanto riportato dal portale ucraino “Futbol” il difensore croato avrebbe infatti già comunicato alla Dinamo Kiev di non essere intenzionato a rinnovare il proprio contratto in scadenza, mettendosi di fatto sul mercato come svincolato a partire da gennaio. La possibilità di acquistare a parametro zero un centrale forte fisicamente e dalle buone doti tecniche come Vida sembra far gola a Milan ed Everton, con i Rossoneri al momento dati come favoriti visto il difficile momento che i Toffees stanno affrontando in questo inizio di campionato. L’esonero di Koeman e l’indecisione riguardo a chi affidare la panchina per il resto della stagione (si parla molto dell’attuale manager del Watford Marco Silva, ndr) non garantirebbero al momento a Vida un progetto serio dal quale ripartire, con il Milan che potrebbe dunque trarre vantaggio da questa situazione di incertezza in casa Everton per affondare il colpo. L’eventuale arrivo del classe ’89 croato a Milanello potrebbe portare i Rossoneri a cedere uno tra Paletta e Gomez, ultimando così la fase di rinnovamento del reparto difensivo.