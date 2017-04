Derby di Manchester per un terzino del Monaco, anche Juve e Milan sono in corsa

Le prestazioni di Benjamin Mendy in quel di Montecarlo non stanno passando inosservate, infatti il terzino mancino sta entusiasmando grazie alle sue importanti caratteristiche che lo hanno reso uno degli elementi più interessanti sul mercato. Ha esordito da poco in nazionale francese e adesso, secondo “France Football”, Manchester United e Manchester City avrebbero deciso di darsi battaglia per il ventiduenne le cui caratteristiche ricordano molto quelle del suo connazionale Evra. Altresì Juventus e Milan avrebbero messo gli occhi sul pregiato difensore cresciuto nelle giovanili del Le Havre, anche alla luce dei 10 assist che ha dispensato finora nella splendida squadra di Jardim. Il suo valore di mercato attuale oscillerebbe intorno ai 15 milioni di euro.