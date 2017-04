Espanyol – Diego Lopez anche nel 2018, i catalani sono pronti ad offrigli un contratto

Secondo “El Mundo Deportivo” l’Espanyol sarebbe pronto a trattenere Diego Lopez, estremo difensore in prestito dal Milan, anche nella prossima stagione. Per il trentacinquenne cresciuto ed affermatosi nel Real Madrid sarebbe la migliore soluzione in quanto in rossonero le porte da titolare sembrano ormai per lui serrate, mentre con la maglia dei “Periquitos” finora ha giocato in 28 occasioni dispensando anche ottime prestazioni.