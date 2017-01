FOTO – Seedorf a Milano, in attesa di una panchina

L’ex tecnico e giocatore del Milan Clarence Seedorf è stato intercettato questa mattina in un hotel milanese in zona Repubblica, come dimostra la foto, coi suoi collaboratori. Un incontro dove si è parlato anche di campo. L’olandese sta aspettando l’occasione per rimettersi in corsa in una panchina europea. Possibile vederlo nuovamente a bordo campo nei prossimi mesi? Intanto Milano, anche per affari, resta nel suo cuore.