Fotonotizia – Milan, Kucka al Forum a tifare EA7 Milano in Eurolega

Tifoso speciale questa sera al Forum di Assago per la EA7 Milano di basket, impegnata in Eurolega contro il Barcellona: al palazzetto c’è anche (come testimonia lo scatto griffato Gazzamercato) il centrocampista slovacco del Milan Juraj Kucka. L’ex Genoa nel tempo libero è un grande appassionato di sport e ama seguire eventi dal vivo. L’anno scorso si presentò più volte al Fortunati di Pavia per seguire la squadra locale (militante in Lega Pro) dove giocava il suo amico ed ex compagno di squadra Jiri Kladrubski.