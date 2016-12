France Football: nella top 11 delle rivelazioni gli italiani Donnarumma e Rugani. Solo panchina per Dybala

La formazione stilata da France Football della top 11 delle rivelazioni della stagione vede un po’ di Italia tra i titolari. Le prestazioni convincenti di Rugani nella Juve lo hanno proiettato nella difesa titolare accanto a Van Dijk del Southampton. In porta chi poteva esserci se non Gigio Donnarumma del Milan, uomo dei miracoli che ha regalato la Supercoppa contro i bianconeri.

GLI ALTRI A fargli compagnia nei titolari ci sono anche il tedesco Joshua Kimmich del Bayern Monaco e il francese Samuel Umtiti del Barcellona in difesa. A centrocampo il neo acquisto del Chelsea N’Golo Kante, prima protagonista con il Leicester, oltre ad Adrien Rabiot del Psg e al portoghese Renato Sanches del Bayern Monaco. In attacco le rivelazioni sono il francese Ousmane Dembélé del Borussia Dortmund, l’algerino Riyad Mahrez e il centravanti inglese Jamie Vardy entrambi al Leicester. Solo panchina invece per Paulo Dybala, ma la Juve si consola eccome con Rugani.