Dalla Francia: no del Monaco al Milan per Falcao

Il Monaco avrebbe rispedito al mittente un’offerta per Radamel Falcao. Stando alle ultime indiscrezioni di “France Football” è stato il Milan a farsi avanti mettendo sul piatto 30 milioni per l’attaccante colombiano, ma il club monegasco ha detto no poiché il giocatore è ritenuto fondamentale per il progetto tattico di Jardim. Continua la ricerca del centravanti per i rossoneri, desiderosi di rinforzare l’attacco per la stagione che verrà.