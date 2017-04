Futuro in Serie A per Keylor Navas? Dalla Spagna Inter, Juve e Milan seguono il portiere del Real

Il futuro di Keylor Navas sembra essere sempre più lontano da Madrid visto che il Real, secondo il quotidiano iberico “AS”, in estate sarebbe intenzionato a cederlo. Inter, Juventus e Milan sarebbero pronte a darsi battaglia per assicurarsi il portiere costaricano giunto nella capitale spagnola nel 2014 per 10 milioni di euro dal Levante. Il club di Florentino Perez sarebbe intenzionato ad acquisire uno tra De Gea e Courtois per difendere la porta delle “merengues”. La valutazione di mercato dell’estremo difensore si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che non spaventerebbe i tre top club nostrani che punterebbero Navas per rimpiazzare le eventuali partenze di Handanovic e Donnarumma, nel caso delle compagni meneghine, e l’incedere dell’età di Buffon per i bianconeri. Che sia nel “bel paese” il futuro del trentenne portiere del Real Madrid?