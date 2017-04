I Flop del Milan di Silvio: dal “nuovo Maldini” Grimi a Picasso Borghi sino ai 7 secondi di Viudez

Quindici colpi di mercato tramutatesi in flop. Da sogni estivi a incubi durante la stagione. Ecco gli acquisti da dimenticare nell’epopea berlusconiana. A partire dall’erede di Shevchenko. O almeno, così Galliani e i dirigenti rossoneri pensavano fosse Ricardo Oliveira. Arrivato a Milano nell’estate del 2006 per 17 milioni e il cartellino di Vogel, esordisce con gol nel match d’apertura del campionato vinto dai rossoneri contro la Lazio. Il primo di soli cinque lampi totali. Esperienza annuale per il brasiliano che troverà fortuna al Real Saragozza (18 gol nella prima stagione).