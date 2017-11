Ibra sei leggenda! Nuovo record in Champions per lo svedese

Nuovo record targato Zlatan Ibrahimovic. Grazie al suo ingresso in campo al minuto 74 di Basilea-Manchester United, lo svedese è infatti diventato il primo giocatore nella storia della Champions League ad aver disputato almeno una partita nella competizione con ben 7 maglie diverse. Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, Psg e Manchester United, questa la lunga lista che ha permesso al gigante di Malmo di entrare nella leggenda. Dopo il brutto infortunio al ginocchio subito in Europa League contro l’Anderlecht il 20 aprile e il recupero lampo che dopo neanche 7 mesi gli ha permesso di tornare in campo sabato scorso contro il Newcastle, Ibra è riuscito dunque a firmare un nuovo record proprio in quella competizione europea che non è mai riuscito a vincere.