Il Chelsea chiude per Bakayoko, Milan beffato? Dall’Inghilterra si aprono nuovi scenari

Tiemoué Bakayoko, metronomo del centrocampo del Monaco, sembra ormai molto vicino a trasferirsi al Chelsea. Il club allenato da Antonio Conte, infatti, avrebbe trovato l’accordo economico con il ventiduenne parigino e il club del principato. 40 milioni ai monegaschi, secondo il “The Guardian”, e lauto stipendio quinquennale per il nazionale Under-21 francese. Sembra beffato quindi il Milan che puntava molto sul calciatore cresciuto nel Rennes per risollevare le sorti della manovra della squadra di Montella. Ma Mirabelli e Fassone non si perdono d’animo e, stando ad alcune voci che si susseguono oltremanica, starebbero virando su Luiz Gustavo, poliedrico calciatore ventinovenne di proprietà del Wolfsburg, e Jack Wilshere, classe ’92 di proprietà dell’Arsenal più volte accostato in estate ai rossoneri e che porta in dote la sponsorizzazione dell’ex rossonero David Beckham. Il sogno proibito resta Cesc Fàbregas, ma il catalano classe ’87 difficilmente lascerà lo Stamford Bridge a meno di clamorosi ribaltoni.