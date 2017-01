Milan, intrigo Deulofeu-Depay. I rossoneri anche sull’olandese? Intanto l’Everton…

Memphis Depay è ormai ai margini della rosa di José Mourinho, solo 8 apparizioni in stagione per la promettente ala mancina. Sul classe ’94, arrivato un anno e mezzo fa per 34 milioni di euro dal PSV, si è infiammata una vera e propria asta di mercato che ha visto protagoniste numerose squadre di Premier League, soprattutto l’Everton che aspetta di chiudere prima di dare il via libera a Deulofeu che dovrebbe così approdare al Milan in prestito. I rossoneri, secondo “Sun Sport”, avrebbero pronta un’offerta per avere subito in prestito proprio l’olandese del Manchester United, che però vorrebbe cederlo con obbligo di riscatto oppure a titolo definitivo per non meno di 25 milioni. I rossoneri sono così tra due fuochi. Il futuro di Depay e Deulofeu resta legato…