Il San Lorenzo vuole Vangioni, ma il Milan fa muro

Sirene argentine per Leonel Vangioni. Il terzino sinistro del Milan è stato richiesto dal San Lorenzo che vorrebbe riportare in patria l’ex River Plate. Un pressing costante quello della società rossoblù nei confronti del calciatore 29enne, protagonista da titolare per la prima volta in stagione mercoledi scorso a Bologna. Per il momento, però, il club di via Aldo Rossi fa muro e non è intenzionato a trattare l’eventuale cessione dell’esterno argentino.