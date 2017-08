Dall’Inghilterra: Diego Costa snobba il Milan

Secondo quanto riferito dal “Sun” Diego Costa avrebbe snobbato il Milan. Il giocatore non sarebbe rimasto molto affascinato dal progetto rossonero, dunque sembrerebbe più probabile un suo ritorno all’Atletico Madrid a gennaio. Costa non rientrerebbe più nei piani di Antonio Conte visto anche l’arrivo di Alvaro Morata alla corte dei Blues, ma il club londinese non vuole perdere l’attaccante in questa sessione di mercato ed offrirebbe 185.000 sterline a settimana allo spagnolo.