Inter – Milan è già derby di mercato: occhi puntati su Alberto Moreno

Secondo “The Sun” le due compagini meneghine, oltre all’imminente derby sul campo di Sabato 15 aprile, starebbero contendendosi un obiettivo di mercato. Stiamo parlando di Alberto Moreno, ventiquattrenne terzino sinistro del Liverpool, che sta trovando poco spazio nella rosa titolare di Klopp. Lo spagnolo, cresciuto nel Siviglia, è approdato ai “Reds” nel 2014 firmando un contratto quinquennale che però non sembra essere propenso a portare a termine alla luce delle numerose difficoltà incontrate oltremanica. Pertanto Inter e Milan, su tutte, sarebbero molto interessate a darsi battaglia per acquisire il giovane prospetto per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.