Dagli Stati Uniti: ultimatum di 10 giorni al Milan per Kalinic

Secondo quanto riportato da “ESPN” la Fiorentina avrebbe dato un ultimatum al Milan per acquistare Nikola Kalinic. “O riceviamo i soldi nei prossimi dieci giorni, o rimane”: queste le parole del ds Corvino, che non ha alcuna intenzione di fare sconti. L’attaccante croato sarebbe l’ottavo acquisto dei Rossoneri, ma per quest’ultimi non sarà facile cercare di convincere la Viola a cedere il loro centravanti ad un prezzo ribassato.