Kolasinac lontano dal Milan, dalla Germania l’Everton sembra aver beffato i rossoneri

Sembrava tutto fatto per Sead Kolasinac al Milan e invece il terzino dello Schalke04 sembra essere vicinissimo all’Everton. Secondo la “Bild” il ventitreenne avrebbe ricevuto un’offerta da 8 milioni di euro a stagione da parte dei “Toffees”, una cifra ben lontana dalle attuali disponibilità dei rossoneri che sono schiavi del closing, che si dovrebbe tenere il 13 o il 14 aprile, per organizzare le strategie di mercato. Per il bosniaco nelle scorse settimane si era fatta avanti anche la Juventus che, al momento, sembra osservare però da spettatrice disinteressata lo svolgersi delle trattative.