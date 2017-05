La stampa spagnola allontana Deulofeu dal Barça

Secondo quanto riportato dalle colonne di “Sport” Gerard Deulofeu, ventitreenne ala destra iberica, non tornerà al Barcellona. Il calciatore arrivato a gennaio al Milan in prestito dall’Everton, dove non aveva possibilità di esprimersi al meglio, sembrava destinato a tornare in Catalogna laddove i blaugrana sembravano prossimi ad esercitare la clausola di recompra di 12 milioni di euro. Stando però alle indiscrezioni del quotidiano spagnolo sembra che la squadra di Bartomeu non intenda spendere tale cifra e quindi lasci tornare il giocatore ai “Toffees” per poi lasciarlo ripartire alla ricerca di un posto da titolare qualora Koeman non intenda darglielo.