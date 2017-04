Milan attento, dalla Francia il PSG è pronto a soffiarti Aubameyang

Sembra sempre più difficile il ritorno alle origini di Pierre-Emerick Aubameyang, poliedrico fromboliere del Borussia Dortmund. Il ventisettenne franco-gabonese cresciuto nelle giovanili del Milan sembrava essere prossimo, anche alla luce del closing rossonero, ad un rientro a Milano per continuare ciò che aveva lasciato incompiuto ormai quasi 10 anni fa. Purtroppo, stando a quanto riportato da “France Football”, il patron del PSG Al Khelaifi avrebbe individuato in Aubameyang (34 gol in 40 presenze stagionali) il degno erede di Cavani preferendolo anche ad Alexis Sanchez e pertanto sarebbe pronto ad un’offerta importante per strapparlo alle dirette concorrenti. Yonghong Li, neo presidente rossonero permetterà tutto questo?