Milan, Bacca ha detto no al triennale del Beijing Guoan da 10 milioni a stagione

Sirene cinesi per Carlos Bacca. Un paio di ricche società cinesi hanno bussato alla porta del numero settanta rossonero per cercare di portarlo in Asia. La proposta più concreta è arrivata direttamente da Pechino, con il Beijing Guoan pronto a mettere sul piatto un triennale da 10 milioni di euro per convincere Bacca a sbarcare nella capitale cinese. L’attaccante colombiano, però, non sembra intenzionato a lasciare Milano nè tantomeno a sbarcare nella ricchissima Super League cinese…