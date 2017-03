Milan e Juve scordatevi Dahoud, a giugno andrà al Borussia Dortmund

Niente da fare per l’arrivo in Serie A di Mahmoud Dahoud. Il centrocampista tedesco a fine stagione si unirà infatti al Borussia Dortmund, continuando così la propria crescita in Bundesliga. Ad annunciare la notizia è stato lo stesso Borussia Mönchengladbach, attuale proprietaria del cartellino del giocatore, attraverso un tweet. Milan e Juve, a lungo sulle orme del promettente classe ’96, si devono dunque rassegnare al fatto di non poter portare il giovane Dahoud in Italia, almeno non l’anno prossimo. Ancora da definire i dettagli economici della trattativa.