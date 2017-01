Milan, Ely piace a Crotone, Palermo e Cesena

Tris di pretendenti per il centrale brasiliano Rodrigo Ely. Il Milan girerà in prestito il difensore classe 1993 che ha attirato le attenzioni di diversi club. In Serie A piace a Crotone e Palermo; mentre in Serie B interessa al Cesena. Servirà da parte del club rossonero, probabilmente, un contributo sul pagamento dell’ingaggio che ammonta a 1 milione a stagione e da qui a giugno sarà di 500mila euro.