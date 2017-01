Milan, fumata grigia per Vangioni al Siviglia

Fumata grigia per il passaggio del terzino sinistro Leonel Vangioni dal Milan al Siviglia. Il calciatore non ha trovato l’accordo con la società andalusa. Inoltre non c’è ancora l’intesa fra i due club sulla formula del trasferimento agli spagnoli del laterale argentino ex River Plate. Vangioni comunque non sembra rientrare nei piani di Montella e in questa sessione di mercato si accaserà altrove.