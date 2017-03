Milan, il Barça vuole Deulofeu: “Ci servono 12 milioni per prenderlo. E’ una buona notizia”

Gerard Deulofeu si sta rilanciando nel Milan dopo la parentesi poco entusiasmante all’Everton. L’ala spagnola ha ritrovato anche la convocazione in Nazionale e sta convincendo il Barcellona a ricomprarlo, come ammesso dal dt dei Blaugrana, Robert Fernandez in un’intervista a Cadena SER: “Abbiamo la possibilità di riprenderlo ed è un bene. Sono molto contento di come sta giocando. Quando era all’Everton non aveva molto spazio ma con l’approdo al Milan ha ritrovato minuti e la convocazione con la Nazionale spagnola. E’ una buona notizia, aspettiamo l’evolversi degli eventi. Per riportarlo in catalogna credo ci servano solo 12 milioni di euro”.