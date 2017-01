Milan, il talentino Juvenal Agnero interessa a diversi club esteri

Juvenal Junior Agnero, attaccante classe ’98 della Primavera del Milan arrivato nella società di via Aldo Rossi nel 2015, sta crescendo e guadagnando spazi nelle logiche tattiche di mister Stefano Nava. Il giovane talento ivoriano, capocannoniere nella stagione 2013-2014 dell’Under 17, può essere impiegato sia come ala destra che come ala sinistra. Durante la stagione in corso ha collezionato 3 presenze nel Campionato Primavera e una in Coppa Italia Primavera, andando a segno durante l’esordio stagionale contro lo Spezia fissando il risultato sul 4-1 finale in favore dei rossoneri in appena 9 minuti di impiego. Gli altri tre gettoni di presenza sono arrivati nella sfida esterna sul campo del Vicenza e negli scontri interni contro la Salernitana e la Lazio, con un progressivo aumento del minutaggio. Questa crescita costante ha attirato le attenzioni di diversi club esteri. In particolare alcune società di Premier League inglese e Super Lig turca hanno mostrato interesse nelle sue qualità ma i rossoneri, consci del suo potenziale, non sembrano intenzionati a lasciarlo partire tanto facilmente.