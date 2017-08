Milan, il Trabzonspor stringe per Sosa. Pronto un triennale da 4 milioni

Entro 48 ore il Trabzonspor aspetta una risposta definitiva da Josè Sosa. Il Principito è in uscita dal Milan e sinora ha declinato tutte le offerte ricevute. In giornata il rilancio dei tuchi per l’argentino: sul tavolo un triennale da 4 milioni netti a stagione più bonus. Un’offerta decisamente importante e che potrebbe strappare il sì di Sosa, che due anni fa con la maglia del Besiktas era stato eletto miglior giocatore del campionato turco.