Milan, il Trabzonspor vuole Gustavo Gomez

Sirene turche sempre più forti per il centrale Gustavo Gomez. Il Trabzonspor, infatti, è in pressing per convincere il difensore argentino a lasciare il Milan. L’offerta è di quelle decisamente importanti: contratto quadriennale da 2,5 milioni netti a stagione. Gomez però al momento non è convintissimo al momento di lasciare il Milan, nonostante l’esclusione dai convocati per il Playoff di Europa League…