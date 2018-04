Milan, la parabola (discendente) di Mastour: da promessa a meteora. A giugno sarà addio?

Una carriera che rischia di concludersi prima ancora di cominciare. E’ la storia di Hachim Mastour, talentino marocchino del Milan che qualche anno fa stregava tutti con le sue prodezze. Nel 2012 Galliani, riuscito a superare la concorrenza di Manchester City e Inter, preleva il giovane fantasista dalle giovanili della Reggiana. Circa 2 milioni di euro l’affare totale: una cifra enorme per un ragazzino di appena 14 anni. Al primo anno in rossonero con i Giovanissimi Nazionali Mastour incanta. Gioca insieme a Cutrone e Locatelli e quell’undici rossonero promette davvero bene. L’anno successivo viene aggregato agli Allievi Nazionali di Pippo Inzaghi e successivamente alla Primavera. Il giovane marocchino inizia a mostrare i primi segnali di sofferenza e sembra non incidere più come qualche tempo prima. Ad appena 16 anni, nel maggio 2014, l’allora allenatore del Milan Seedorf lo convoca per l’ultima gara di campionato. Purtroppo quella sera Mastour non fa il suo esordio in A. Tappa fondamentale mancata, che ancora oggi il ragazzo rimpiange.

OCCASIONI MANCATE Se i suoi colleghi Cutrone e Locatelli iniziano a fare strada facendo parlare di sé, nel 2015 Mastour viene ceduto in prestito al Malaga. La minore età ritarda il suo esordio da professionista, che avviene in Liga contro il Betis Sivigilia. Prima ed unica presenza in Spagna per Mastour. In quell’anno il ragazzo sceglie anche di vestire la maglia della Nazionale marocchina, pur avendo giocato con l’Italia Under 16, e il 12 giugno 2015 debutta contro la Libia. E’ il più giovane esordiente con la Selezione africana. Nel 2016 Mastour fa ritorno a Milano e parte poi per l’Olanda, destinazione Zwolle. Sei presenze totali in Eredivise e zero gol da professionista. Il ritorno alla base nel 2017 è traumatico: fuori rosa per la prima squadra e zero apparizioni in Primavera. Qualche settimana fa finalmente la grande occasione di scendere in campo, da fuori quota, agli ordini di mister Lupi. Con la Primavera rossonera Mastour gioca 64 minuti lo scorso sabato contro la Juve e 52 nella finale d’andata di Coppa Italia contro il Torino. Tentativo di rilancio per il jolly marocchino, che nelle due apparizioni non è comunque riuscito a lasciare il segno. A giugno scadrà il suo contratto col Milan e il fantasista marocchino si ritroverà svincolato. Da giovane promessa a meteora, la carriera del giovane è appesa a un filo. A quasi 20 anni senza squadra e con l’etichetta di scarto appesa sulle spalle. Ritrovarsi non sarà semplice per Mastour, ma dalla sua ha un lungo futuro da affrontare. E sfruttare, nel migliore dei modi.